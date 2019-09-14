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Kepsut'ta 10 hektar bozuk meşelik alan yandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

14.09.2019 21:39Kepsut'ta 10 hektar bozuk meşelik alan yandı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk incelemelere 10 hektar bozuk meşelik alan zarar gördü.

Kepsut ilçesine bağlı Bektaşlar Mahallesi'nin güney kısmında bulunan mera sahasındaki bozuk meşelik alanda çıkan yangın 18.20'de başladı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 4 su tankeri, 2 ikmal aracı, 2 dozer ile Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin sürüldüğü Bektaşlar Mahallesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 hektarlık bozuk meşe alanı zarar gördü. - BALIKESİR

Balıkesir, Kepsut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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