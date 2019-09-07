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Kepsut'ta 1000 balya saman yandı

Kepsut'ta 1000 balya saman yandıBALIKESİR - Balıkesir Kepsut ilçesinde içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu hayvan damında bulunan bin balya saman bilinmeyen bir nedenle yandı.

07.09.2019 21:13
Kepsut'ta 1000 balya saman yandı
BALIKESİR - Balıkesir Kepsut ilçesinde içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu hayvan damında bulunan bin balya saman bilinmeyen bir nedenle yandı.
Kepsut ilçesinin Keçidere yolu çıkışında bulunan Tahsin Şahin'e ait hayvan damında bulunan samanlar bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını çevrede tesadüfen drone ile çekim yapan vatandaş kameraya aldı. Yangın bugün öğleden sonra meydana geldi. İçinde yüzlerce büyükbaş hayvan bulunan inek damında bulunan bin balya saman yanarak,kül oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kepsut İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ile birlikte çevrede ikamet eden vatandaşlarda yangına müdahale etti. Uzun süren söndürme sırasında damda bulunan hayvanlar bakıcıları tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangının çıkma nedeni jandarmanın soruşturması sonrası belli olacağı açıklandı.
Kepsut'ta 1000 balya saman yandı

Balıkesir, Kepsut, Yerel

Kaynak: İHA

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