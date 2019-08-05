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Kepsut'ta ev yangını

Kepsut'ta ev yangınıBALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangında 3 vatandaş yangından son anda kurtuldu.

05.08.2019 01:14
Kepsut'ta ev yangını
Kepsut'ta ev yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangında 3 vatandaş yangından son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre Kepsut Mahallesi, 15 Temmuz caddesinde bir adreste nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangın sonrası çevrede yapılan araştırmada, evde bulunan İffet Ertürk, Emin Ertürk ve torununun yangından kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan yangının bir iş yerine sıçradığı ve bunun da kısa sürede söndürüldüğü bildirildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir, Kepsut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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