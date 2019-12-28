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Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

28.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:29 Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
'in ilçesinde ekiplerince kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbarat bilgileri sonucunda Karacaören kırsal mahallesinde şüpheli 4 şahsın kaçak kazı yapacağı bilgisi elde edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde B.B., A.D., H.K. ve H.Ş. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere ait araç ve bölgede yapılan aramalarda 3 adet kazma ve 3 adet dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Kepsut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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