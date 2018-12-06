Kepsut'ta Kar Yağışı Başladı

Balıkesir
ve ilçelerinde yoğun olarak devam eden yağmur yağışı sabah saatlerinde Kepsut
ilçesinde yerini kar yağışına bıraktı.
Meteoroloji Bölge Müdürülüğünün Balıkesir ve çevresi için verdiği yağış ve soğuk hava etkisini gösteriyor. 2 gündür yağan yağmur bu sabah itibari ile Kepsut ilçesinin Çalkandil ve Kepekler mahallerinde kar yağışı olarak devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü vatandaşları ve çiftçileri fırtına, soğuk ve don olayları için uyardı. - BALIKESİR
Sabah,Balıkesir,Kepsut
06 Aralık 2018 Perşembe 10:31