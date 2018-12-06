- Kepsut
'ta kar yağışı başladı
BALIKESİR - Balıkesir
ve ilçelerinde yoğun olarak devam eden yağmur sabah saatlerinde Kepsut ilçesinde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Bölge Müdürülüğünün Balıkesir ve çevresi için verdiği yağış ve soğuk hava etkisini gösteriyor. 2 gündür yağan yağmur bu sabah itibari ile Kepsut ilçesinin Çalkandil ve Kepekler mahallerinde kar yağışı olarak devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü vatandaşları ve çiftçileri fırtına, soğuk ve don olayları için uyardı.
Sabah,Balıkesir,Kepsut
06 Aralık 2018 Perşembe 11:04