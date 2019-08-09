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Kepsut'ta silah operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri silah tacirlerine operasyon düzenledi.

09.08.2019 17:23 Kepsut'ta silah operasyonu
Balıkesir'de jandarma ekipleri silah tacirlerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri satışa hazır 3 tabancaya el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen çalışmalar esnasında Recepköy'de satmak için ruhsatsız tabanca bulundurduğu tespit edilen M.K. ile R.Ç. isimli şahısların 10 plakalı aracına adli makamlardan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada telefon kutularına gizlenmiş 3 tabanca ile 17 adet mermi ele geçirildi. M.K. ve R.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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