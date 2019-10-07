Haberler » 3. Sayfa » Kepsut'ta sobadan çıkan yangın evi kül etti

Kepsut'ta sobadan çıkan yangın evi kül etti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde sobadan çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu.

07.10.2019 11:48Kepsut'ta sobadan çıkan yangın evi kül etti
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde sobadan çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu. Evde yalnız yaşayan ihtiyar kadın yangın sırasında evden çıkarak, kendini kurtardı.

Yangın, Kepsut'un Camicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Gülser Aytekin'in evinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, hemen itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede büyürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı olmaması yaşlı Gülser Aytekin'in komşularını sevindirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, kısa süre sonra kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerine dek süren soğutma çalışması sonrası itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Kepsut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:14 Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı
19:57 Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı
19:51 Balıkesir'de karı koca kavgasında kan aktı
19:40 Otluk alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü
19:30 'Oklavalı cin çıkarma' seansı yapan şahsın 10 yıla kadar hapsi istendi
19:27 Türk savaş uçakları 30 km derinliğe kadar indi, hedefler imha edildi
19:29 Suriye sınırından Ceylanpınar'a 2 roket atıldı
9.10.2019 20:24:00