Haberler » Gündem » Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır? - Haber

Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?

Kerahat vakti, güneşin doğuş, batış ve en tepede olduğu zaman dilimine denir. Dinimizce kerahat vaktinde namaz kılınması mekruhtur. Peki, Kerahat vakti ne zamandır? Kerahat vakti nedir, Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zaman ve kerahat vakti ne demektir? Kerahat vakitleri ne zamandır ve kerahat vakti namaz kılınır mı?

14.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:54

Kerahat vakitleri namaz kılınır mı ve kerahavt vakti endir sorularının cevabını merka eden müminler, Kerahat vakti nedir, Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zaman ve kerahat vakti ne demektir gibi konularda araştırmalar yapıyor. Peki Kerahat vakti ne zamandır, kerahat vakti namaz kılınır mı, kerahat vakitleri ne zamandır, kerahat vakti ne zaman ve kerahat vakti ne demektir? Kerahat vakti ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

KERAHAT VAKTİ NEDİR?

Kerâhat Vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh'tur. Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür.

KERAHAT VAKİTLERİ NELERDİR?

Kerâhat vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh'tur.

Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür:

1. Güneşin doğuşundan itibaren ışınları gözleri kamaştırır hâle gelinceye kadarki sabah vakti, kerahat zamanıdır. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır.

2. İkinci kerahat vakti, istiva vakti ile zeval vakti arasıdır. Yani güneşin göğün tam ortasına dikilmesi ânından Batı tarafına doğru açılmaya başladığı âna kadar geçen süredir. Bu da yaklaşık 40 dakikalık bir zamandır.

3. İkindiden sonra, güneşin sarararak göz kamaştırmaz duruma geldiği andan başlayıp güneş batıncaya kadar süren vakit de kerahat vaktidir. Demek oluyor ki ikindi namazını güneş ışınlarının sararmakta olduğu sıralara kadar geciktirmemeli, kerahat vaktine bırakmamalıdır. Buda güneşin batmasından 45 dk. öncedir.

• İkindi namazı kerahat vaktine kadar geciktirilmişse, namaz kazaya bırakılmaz, sünneti terkedilerek sadece farzı kılınır. Hattâ güneş batmadan evvel iftitah tekbiri alınarak ikindinin farzına durulsa, namazda iken güneş batsa, bu bile sahih olur. Namaz kazaya kalmış olmaz, vaktinde edâ edilmiş sayılır. Bu ikindi namazına has bir durumdur.

• Bu üç vaktin kerahat vakti olma hikmeti, ateşperestlerin ibâdet zamanı olmasıdır. Bunun dışında tıbbi açıdan gün doğumu ve gün batımı vücudumuzdaki tüm sistemlerin en verimli seviyede çalıştığı zamandır. Gün ortası ve gün ortasının tam tersi olan saat ise vücudumuzdaki tüm sistemlerin neredeyse durma noktası geldiği yarı ölüm dediğimiz uyku haline sebep olan bir zaman dilimidir.

Kerahat vakitleri

KERAHAT VAKİTLERİ TÜRLERİ

Kerahatı; Güneş doğarken, güneşin doğmaya başlamasıyla birlikte 45 dakikayı geçinceye kadar olan süredir. Yani gün doğumu ve sonrasındaki 45 dakikalık zaman dilimidir.

• Öğle Kerahat Vakti: Öğle namazına 45 dakika kalması yani güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman dilimine denilmektedir.

• İkindi Kerahatı: Güneş batarken akşam ezanının 45 dakika öncesinden başlar ve güneş batana kadar devam eder. Eğer ikindi namazınızı kılmamışsanız bu vakitte sadece ikindi namazının farzı kılınabilmektedir.

Kerahat vakti

HANGİ VAKİTLERDE KAZA VE NAFİLE NAMAZ KILINMAZ?

Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Ukbe b. Âmir el-Cühenî'den şöyle nakledilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:

a) Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,

b) Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),

c) Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

Bu sayılan kerâhet vakitlerinde kaza namazı, vitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi kerahat vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı "tilâvet secdesi" yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.

Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur.

Namaz

Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur:

a) Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede,

b) İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede,

c) Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce,

d) Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271).

Ebû Saîd el-Hudrî'den şöyle nakledilmiştir: "Resûlullah'ı (s.a.s.) şöyle derken işittim: Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur." (Ebû Dâvud, Tatavvu', 9; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 271)

NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!

Kunut duaları Arapça okunuşu nedir? Kunut duaları dinle ve Kunut duaları ezberle!Kunut duaları Arapça okunuşu nedir? Kunut duaları dinle ve Kunut duaları ezberle!

Tebbet suresi anlamı, Tebbet suresi tefsiri ve Tebbet suresi fazileti nedir? Tebbet suresi dinleTebbet suresi anlamı, Tebbet suresi tefsiri ve Tebbet suresi fazileti nedir? Tebbet suresi dinle

Nazar duası Arapça okunuşu nasıldır? Nazar duaları oku, Nazar duası dinle!Nazar duası Arapça okunuşu nasıldır? Nazar duaları oku, Nazar duası dinle!

Vakıa suresi okunuşu nasıldır? Vakıa suresi Arapça okunuşu nasıldır? Vakia suresi dinleVakıa suresi okunuşu nasıldır? Vakıa suresi Arapça okunuşu nasıldır? Vakia suresi dinle

Nebe suresi anlamı ve Nebe suresi meali nedir? Nebe suresi oku, Nebe suresi dinle!Nebe suresi anlamı ve Nebe suresi meali nedir? Nebe suresi oku, Nebe suresi dinle!

Yusuf suresi meali ve Yusuf suresi tefsiri nedir? Yusuf suresi oku Yusuf suresi dinle!Yusuf suresi meali ve Yusuf suresi tefsiri nedir? Yusuf suresi oku Yusuf suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Felak suresi anlamı ve Felak suresi okunuşu nedir? Felak Nas suresi nasıl okunur?Felak suresi anlamı ve Felak suresi okunuşu nedir? Felak Nas suresi nasıl okunur?

Asr suresi ve anlamı nedir? Asr suresi tefsiri ve Asr suresi fazileti nedir? Asr suresi dinle!Asr suresi ve anlamı nedir? Asr suresi tefsiri ve Asr suresi fazileti nedir? Asr suresi dinle!

Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?

Kevser suresi anlamı nedir? Kevser suresi okunuşu ve Kevser suresi tefsiriKevser suresi anlamı nedir? Kevser suresi okunuşu ve Kevser suresi tefsiri

Kureyş suresi anlamı ve meali. Kureyş suresi Arapça okunuşuyla Kureyş suresi dinleKureyş suresi anlamı ve meali. Kureyş suresi Arapça okunuşuyla Kureyş suresi dinle

Maun suresi anlamı ve Maun suresi tefsiri nedir? Maun suresi meali ve Maun suresinin okunuşuMaun suresi anlamı ve Maun suresi tefsiri nedir? Maun suresi meali ve Maun suresinin okunuşu

İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?

Namaz nasıl kılınır? Öğle Namazı, Akşam Namazı, İkindi Namazı, Yatsı namazı, Sabah namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Namazlar nasıl kılınır?Namaz nasıl kılınır? Öğle Namazı, Akşam Namazı, İkindi Namazı, Yatsı namazı, Sabah namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Namazlar nasıl kılınır?

Cuma suresi okunuşu nasıldır? Cuma suresi meali ve Cuma suresi tefsiri nedir?Cuma suresi okunuşu nasıldır? Cuma suresi meali ve Cuma suresi tefsiri nedir?

Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?

Amenerrasulü Arapça okunuşu ve Amenerrasulü Türkçe okunuşu nasıldır? Amenerrasulü dinle!Amenerrasulü Arapça okunuşu ve Amenerrasulü Türkçe okunuşu nasıldır? Amenerrasulü dinle!

Haşr suresi okunuşu nasıldır? Haşr suresi son 3 ayeti ve Haşr suresi fazileti nedir?Haşr suresi okunuşu nasıldır? Haşr suresi son 3 ayeti ve Haşr suresi fazileti nedir?

Kadir suresi okunuşu nasıldır? Kadir süresi anlamı nedir?Kadir suresi okunuşu nasıldır? Kadir süresi anlamı nedir?

Meryem suresi meali ve Meryem suresi faziletleri nelerdir? Meryem suresi oku, dinle!Meryem suresi meali ve Meryem suresi faziletleri nelerdir? Meryem suresi oku, dinle!

İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresinin anlamı ve İhlas suresi okunuşuİhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresinin anlamı ve İhlas suresi okunuşu

Alak suresi meali nedir? Alak suresi tesiri ve Alak suresi anlamı nedir? Alak suresi dinleAlak suresi meali nedir? Alak suresi tesiri ve Alak suresi anlamı nedir? Alak suresi dinle

Tebareke suresi Arapça okunuşu nasıldır? Tebareke suresi oku, Tebareke suresi dinle ve Tebareke suresi Türkçe okunuşu nasıldır? Mülk suresi mealiTebareke suresi Arapça okunuşu nasıldır? Tebareke suresi oku, Tebareke suresi dinle ve Tebareke suresi Türkçe okunuşu nasıldır? Mülk suresi meali

Bakara suresi okunuşu nasıldır? Bakara suresini dinle, Bakara suresi oku, Bakara suresi dinle!Bakara suresi okunuşu nasıldır? Bakara suresini dinle, Bakara suresi oku, Bakara suresi dinle!

Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!

İnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamıİnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamı

Yasin Suresi okunuşu nasıl? Yasin Suresi Türkçesi, Yasin oku ve Yasin Suresi dinleYasin Suresi okunuşu nasıl? Yasin Suresi Türkçesi, Yasin oku ve Yasin Suresi dinle

Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!

Nas suresi okunuşu nasıldır? Nas suresi Arapça okunuşu Nas suresi ve anlamıNas suresi okunuşu nasıldır? Nas suresi Arapça okunuşu Nas suresi ve anlamı

Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!

Fil suresi anlamı nedir Fil suresinin okunuşu nasıldır?Fil suresi anlamı nedir Fil suresinin okunuşu nasıldır?

Duha suresi fazileti nedir? Duha suresi dinle! Duha suresi Arapça ve Duha suresi Türkçe okunuşuDuha suresi fazileti nedir? Duha suresi dinle! Duha suresi Arapça ve Duha suresi Türkçe okunuşu

Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?

Sabah, Dini, Gündem, Güncel


HABER YORUMLARI (1)
ETHEM:Kerahat vakti uyumuyorum namaz kılmamaya dikkat ediyorum
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Gündem Haberleri
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
23:59 Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 17:07:14