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Kerbela'da protestocular Bedir Tugayları Merkezi'ni yaktı

Irak'ın Kerbela vilayetinde protestocular, Haşdi Şabi'ye bağlı Bedir Tugayları'nın merkezini ateşe verdi, vilayet binasına baskın girişiminde bulundu.

13.01.2020 01:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 01:28Kerbela'da protestocular Bedir Tugayları Merkezi'ni yaktı
'ın Kerbela vilayetinde protestocular, Haşdi Şabi'ye bağlı Bedir Tugayları'nın merkezini ateşe verdi, vilayet binasına baskın girişiminde bulundu.
Kerbela emniyetinde adını vermek istemeyen bir subayın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, çok sayıda protestocu Kerbela'daki Haşdi Şabi'ye bağlı Bedir Tugayları Merkezi'ni ateşe verdi.
Sivil savunma ekiplerinin binanın tümünü saran yangını söndürmek için çaba sarfettiği belirtildi.
Kerbela vilayet merkezinde valilik binası da protestocular tarafından baskına maruz kaldı. Güvenlik kuvvetleri, kalabalığın binaya girişine engel olmak istedi. Kalabalığın dağılması için göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçlerine göstericiler taş ve molotof kokteyli atarak karşılık verdi.
Basra vilayetinde gazetecilerin kimliği bilinmeyen saldırganlar tarafından suikaste kurban gitmesi, Iraklıların yeniden sokaklara dökülmesine neden oldu.
Göstericiler protestolarda dış güçlere boyun eğmeyecek bağımsız bir adayın geçiş sürecinde ülkenin başına getirilmesini istiyor.

Haşdi Şabi, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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