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Kerbela'da suikasta uğrayan aktivist hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Kerbela kentinde, hükümet karşıtı protestolar sırasında silahlı 2 kişi tarafından düzenlenen suikasta uğrayan bir aktivist yaşamını yitirdi.

09.12.2019 02:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 02:48Kerbela'da suikasta uğrayan aktivist hayatını kaybetti
'ın başkenti 'ın güneyindeki Kerbela kentinde, hükümet karşıtı protestolar sırasında silahlı 2 kişi tarafından düzenlenen suikasta uğrayan bir aktivist yaşamını yitirdi.
Yüzbaşı rütbesinde olan ve adının açıklanmasını istemeyen bir polis subayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerbela vilayet merkezi el-Barudi bölgesindeki protestolara katılan aktivist Fahim et-Tai'nin susturucu takılı silah kullanan 2 suikastçı tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, gösteriler sırasında yüzü maskeli 2 kişinin motosikletle Tai'ye yaklaşarak ateş açtığı görülüyor. Birkaç kez açılan ateş sonucu Fahim et-Tai, olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, suikast öncesinde Kerbela Sivil Hareket Koordine Üyesi ve öğretim üyesi olan Mühenned el-Ka'bi, arabasına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmıştı.
Her iki suikastın, protestocuların pazartesi gününden itibaren Bağdat'a yürüyüş düzenleme ve başkentteki halk hareketini destekleme çağrılarılarını artırdığı bir zamanda yapılması dikkati çekti.
Irak'taki gösterilerde etkin olan aktivistlerin çeşitli şekillerde suikaste uğramasının son zamanlarda artmaya başladığı gözleniyor. Son olarak foto muhabiri Ahmed el-Muhenne de önceki gün uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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