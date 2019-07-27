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Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin girişinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

27.07.2019 22:27 Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin girişinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Iraklı bir kaynaktan alınan bilgiye göre, yolcu otobüsünde Kerbela'ya giriş yaptığı sırada patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, biri yüzbaşı 3 kişi yaralandı.
Kerbela'da patlama olduğu bilgisi Irak ordusuna bağlı Orta Fırat Operasyonlar Komutanlığı tarafından da teyit edildi. Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, sadece 4 yolcusu bulunan otobüsteki patlamanın kontrol noktasında durduğu sırada meydana geldiği kaydedildi.
Komutanlık, patlamanın neden meydana geldiğinin henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

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