Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin girişinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.27.07.2019 22:27
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin girişinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Iraklı bir kaynaktan alınan bilgiye göre, yolcu otobüsünde Kerbela'ya giriş yaptığı sırada patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, biri yüzbaşı 3 kişi yaralandı.
Kerbela'da patlama olduğu bilgisi Irak ordusuna bağlı Orta Fırat Operasyonlar Komutanlığı tarafından da teyit edildi. Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, sadece 4 yolcusu bulunan otobüsteki patlamanın kontrol noktasında durduğu sırada meydana geldiği kaydedildi.
Komutanlık, patlamanın neden meydana geldiğinin henüz netlik kazanmadığını ifade etti.
Iraklı bir kaynaktan alınan bilgiye göre, yolcu otobüsünde Kerbela'ya giriş yaptığı sırada patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, biri yüzbaşı 3 kişi yaralandı.
Kerbela'da patlama olduğu bilgisi Irak ordusuna bağlı Orta Fırat Operasyonlar Komutanlığı tarafından da teyit edildi. Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, sadece 4 yolcusu bulunan otobüsteki patlamanın kontrol noktasında durduğu sırada meydana geldiği kaydedildi.
Komutanlık, patlamanın neden meydana geldiğinin henüz netlik kazanmadığını ifade etti.
Irak, Güncel
Kaynak: AA