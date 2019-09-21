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Kerbela saldırganı yakalandı

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerbela kentinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen ve 12 kişinin ölümüne yola açan patlamanın failinin yakalandığını duyurdu.

21.09.2019 10:40Kerbela saldırganı yakalandı
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerbela kentinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen ve 12 kişinin ölümüne yola açan patlamanın failinin yakalandığını duyurdu.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Babil - Kerbela kentleri arasında sefer yapan bir otobüsün hedef alındığı saldırının derin bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri şehitlerin naaşını ve yaralıları hastanelere kaldırmak için seferber olmuştur. Aynı zamanda saldırıyı gerçekleştireni bulmak için büyük çaba harcayan güvenlik güçlerimiz kısa bir süre sonra saldırının failini yakalamayı başarmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin giriş kontrol noktasında dün bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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