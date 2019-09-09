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Kerbela şehitleri anılıyor - KARS

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1380. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı yürüyüş ile başladı.

09.09.2019 10:40
Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1380. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı yürüyüş ile başladı.
Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 15 bin kişilik grup, anma programı kapsamında yürüyüşe geçti.
Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.
Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde dev zülfikarla yürüyüşe katıldı.
Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.
"Yezid'le su içmektense Hüseyin'le şehadet güzeldir", "Sizde ne kadar çok yezid varsa bizde Hüseyinler bitmez" pankartları taşındı. Yürüyüşte Hz. Hüseyin'in oklarla katledilişini sembolleştiren cenaze de taşındı.
Yürüyüş Garnizon Şehitliği'nde yapılacak anma etkinliğiyle devam edecek.
Yürüyüşe katılanlar programında ardından Azeri Mezarlığı'nı ziyaret edecek.
Kerbela şehitleri anılıyor - KARS

Hz. Hüseyin, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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