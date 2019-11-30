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Kerç boğazı köprüsü'nün maskotu kedi için doğum günü partisi düzenlendi

Kerç Boğazı Köprüsü'nün maskotu kedi için doğum günü partisi düzenlendiVahdet AYAZ, (DHA)- Rusya'da, 2015 yılında Kerç Boğazı Köprüsü'nün otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve 'Bridge' (Köprü) adı verilen kedi için doğum günü partisi düzenlendi.

30.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:17
Kerç Boğazı Köprüsü'nün maskotu kedi için doğum günü partisi düzenlendi
Vahdet AYAZ, (DHA)- 'da, 2015 yılında Kerç Boğazı Köprüsü'nün otomobillerin geçişi için yapılan inşa sırasında bekçiler tarafından bulunan ve 'Bridge' (Köprü) adı verilen kedi için doğum günü partisi düzenlendi. Bridge için açılan sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüde, demiryolu çalışanların Bridge'i kucağına aldığı ve başına parti şapkası takarak, renkli balonlarla doğum gününü kutladıkları görüldü.
Dört yıldır köprünün demiryolu çalışanları ve bekçileri tarafından bakılan kedi için doğum günü partisi düzenlendi. 2018 yılında köprünün otomobiller için inşa edilen bölümünün açılışında, köprüye ilk ayak basan da yine Bridge olmuştu. Bridge'in sosyal medya hesabını 50 bin kişi takip ediyor.
Kerç boğazı köprüsü'nün maskotu kedi için doğum günü partisi düzenlendi

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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