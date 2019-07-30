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Kerç Boğazı'ndaki yangında zarar gören gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi

KIRIM'daki Kerç Boğazı'nda 21 Ocak tarihinde yakıt transferi yapıldığı sırada çıkan yangında zarar gören gemilerden Tanzanya bayraklı 'M/T Candy', İzmir'in Aliağa ilçesindeki tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

30.07.2019 12:24 Kerç Boğazı'ndaki yangında zarar gören gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi


KIRIM'daki Kerç Boğazı'nda 21 Ocak tarihinde yakıt transferi yapıldığı sırada çıkan yangında zarar gören gemilerden Tanzanya bayraklı 'M/T Candy', İzmir'in Aliağa ilçesindeki tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.
Comoros Adaları Bayraklı 'Feras' isimli römorkör tarafından çekilen gemiye güvenlik gerekçesiyle, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-3' römorkörü refakat etti.
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.

- Çanakkale

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Bayraklı, Güncel

Kaynak: DHA

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