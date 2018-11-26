Kerç Boğazı Tekrar Ulaşıma Açıldı

Rusya
, geçtiğimiz gün Ukrayna
savaş gemilerinin kara sularına girmesi üzerine kapattığı Kerç Boğazını tekrar trafiğe açtığını duyurdu. Karadeniz
'deki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açılmasının ardından trafiğe kapatılan Kerç Boğazı, tekrar açıldı.
Rusya'nın el koyduğu üç adet Ukrayna bayraklı gemi, Kerç Boğazı'ndaki Kırım
Limanı'nda demirlendi. Gemilerde herhangi bir hasar olmadığı söylenirken, 6 Ukraynalı denizcinin yaralandığı açıklandı. - MOSKOVA
Karadeniz,Ukrayna,Rusya Federasyonu
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:05