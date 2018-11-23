Kerem Akın'dan "Yanıldım"

Kerem Akın, "YANILDIM" isimli yepyeni albümünü Avrupa
Müzik markasıyla dinleyicilerin beğenisine sunuyor.
Albümün çıkış şarkısı "YANILDIM"ın sözü ve müziği Rifat Güneş & Kerem Akın'a düzenlemesi ise Miraç Kutlu'ya ait.
6 şarkının yer aldığı çalışmanın ilk video klibi "YANILDIM" için Erkan Nas yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Kerem Akın'ın kapak görseli ise Burakhan Paşabeyoğlu imzası taşıyor.
Avrupa Müzik markasıyla yayınlanan Kerem Akın'ın "YANILDIM" isimli albümünü tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.
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