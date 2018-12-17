Kerem Alışık "Esaretin Bedeli" ile İzleyenleri Gözyaşlarına Boğdu

Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan "Esaretin Bedeli", ünlü oyuncu Kerem Alışık tarafından Zorlu Performans Sanatları'nda izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan oyun, 5 Şubat'a kadar sahnelenecek.

"ESARETİN BEDELİ" SADRİ ALIŞIK TİYATROSU'NDA

Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisindeki "Fekeli" karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Kerem Alışık, 2005'te annesi Çolpan İlhan ile beraber kurduğu Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sinema dünyasına adını kazımış olan "Esaretin Bedeli" filmini sahneye taşıdı. Zorlu Performans Sanatları'nda prömiyeri yapılan oyun izleyiciden büyük beğeni topladı. Sahnede adeta devleşen Alışık, performansıyla izleyenleri adeta büyüledi.

İZLEYENLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Zorlu PSM'de sergilenen oyunu izlemeye Hakan Meriçliler, Hatice Aslan, Devrim Nas, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Deniz Uğur, Hilal Altınbilek, Yıldız Kültür, Gamze-Nedim Keçeli, Selen - Engin Keçeli gibi ünlü isimler katıldı. Final sahnesiyle izleyicileri gözyaşlarına boğan oyunun bitiminde Kerem Alışık ayakta alkışlandı.

5 ŞUBAT'A KADAR GÖSTERİMDE

Oyunun yönetmen koltuğuna Şakir Gürzumar otururken baş rolleri İştar Gökseven, Kaan Taşaner ve Kerem Alışık paylaşıyor. 25 kişilik bir ekibe sahip olan oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu tarafından hazırlandı. Dekoru Tayfun Çebi'ye ait olan oyunun kıyafetlerini Dilek Kaplan tasarladı. "Esaretin Bedeli" 5 Şubat'a kadar izleyicisiyle buluşacak.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık 5 Haziran 1960'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinemasının en önemli aktörlerinden Sadri Alışık ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhan, ünlü oyuncunun dayısıdır.

Alışık, "Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü"nde futbol oynadı. Profesyonel oyunculuk hayatına 1995'te ekranlara gelen "Fırtınalar" dizisiyle başlayan ünlü oyuncunun tiyatroya girişi ise "Tiyatro Kedi" de yer almasıyla başladı. Alışık, askerliğini bahriyeli olarak tamamladı. Ünlü aktör sinema dünyasına gazeteci Savaş Ay'ın"Dansöz" filmiyle ilk adımını atmış oldu.

2005'ten beri annesi Çolpan İlhan ile kurmuş olduğu Sadri Alışık Tiyatro Merkezi'nde eğitim veren Alışık aynı zamanda şiirler yazmıyor. Alışık'ın iki şiir kitabı ve üç şiir albümü bulunuyor. 1992'den 1997 yılına kadar Sibel Turnagöl ile evli kalan Alışık'ın, babası Sadri Alışık ile aynı ismi taşıyan bir oğlu var.