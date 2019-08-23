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Kerem Alışık sezona ödülle başladı

'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncularından Kerem Alışık, yeni sezon öncesinde aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

23.08.2019 17:05 Kerem Alışık sezona ödülle başladı

'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteriyle ekranların fenomeni olan Kerem Alışık, Türkiye Vizyon Ödülleri gecesinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Alışık böylece Fekeli karakteri ile altıncı ödülünü kazanmış oldu.

Kadına şiddet teması adı altında gerçekleştirilen ödül töreninde Kerem Alışık sahnede şöyle konuştu: "Temamız kadına şiddet, onunla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Kadına tek şiddet şiddetli bir aşk olmalı. Şiddetli bir aşktan başka kadına hiçbir şiddet uygulanmamalı çünkü yuvayı yuva yapan kadınımız. Evlerin bir kokusu vardır, evlere kokusunu kadınlar verir. Onlar okşanmalı, sevilmeli, şefkat gösterilmeli ve başımızın üstünde sırça bir taç gibi taşınmalı." Ödülünü, Ömür Gedik'in elinden alan Alışık "Ödül beklemek için bu işi yapmıyoruz. Bu işi yapabiliyor olmak zaten bizim için bir ödül ama ödüllenmek de güzel şey. Layık gören, değer biçenlere teşekkür ederim. Bana bu ödülü kazandıran Ali Rahmet Fekeli'nin dediği gibi 'Zahmetsiz rahmet olmuyor'. Bu zahmete beraber katlandığımız tüm ekip arkadaşlarıma, senaristimize, yönetmenimize ve yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar adına da alıyorum bu ödülü, sağ olun, var olun" sözleriyle duygularını dile getirdi.


Kerem Alışık, Türkiye, Magazin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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