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Kerem Bürsin 16 milyon kadına böyle sahip çıktı!

Cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken ünlü oyuncu Kerem Bürsin, haksızlık karşısında yaptığı "16 milyon kadın" paylaşımıyla seslerinin daha çok çıkması gerektiğine dikkat çekti.

24.07.2019 13:43
Kerem Bürsin 16 milyon kadına böyle sahip çıktı!

Son dönemde Serenay Sarıkaya ayrılığı ile gündeme gelen Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından alkış toplayan bir paylaşıma imza attı.

AVUCUNA "16 MİLYON KADIN" YAZISINI YAZDI

Yakışıklı oyuncu son günlerde artan kadın şiddetine dikkat çekerek Instagram'dan yaptığı paylaşımla, cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti. Avucuna '16 milyon kadın' yazdığı fotoğrafı yayınlayan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar ve erkekler arasında süregelen büyük bir eşitsizlik var. Bunu kadınlar lehine bir eşitlik haline getirmek için arkadaşlarımla bir rehber önderliğinde çalışmalar yapıyorum."

"AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR"

"Üzülerek belirtiyorum ki, Türkiye'de yaşayan kadınların yüzde 40'ı (16 milyon), hayatlarının bir döneminde aile içi şiddete maruz kalıyor.''

"Erkek olarak, kadınların maruz kaldığı bu ayrımcılığa karşı, toplumu etkileyebilecek büyük bir ailenin parçası olduğunu düşünen Bürsin, ''Kadınların çektiği acıları ya da yaşadıkları haksızlıkları görmek veya empati kurabilmek için kadın olmak gerekmiyor" dedi.

"BU ÖĞRETİLERİ YIKMALIYIZ"

"Ülkemizde, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 88'i sessiz kalıyor" diyen Bürsin, "Bu haksızlığa karşı sesimizi daha çok duyurmalıyız. Bu öğretileri yıkıp, cinsiyet üzerinden yapılan ayrımcılığa karşı durmalıyız'' şeklinde konuştu.

Kerem Bürsin 16 milyon kadına böyle sahip çıktı!

Serenay Sarıkaya, Magazin

YORUMLAR (30)
AINI YAZ Y: Suç ne kadında nede erkektedir suç insanların aile yetişimidir. çocuklar sakin bir aile ortamında büyürse annenin babaya saygısı ve babanın anneye saygılı olduklarını görürler. ve bu yeni nesillerde devam eder. . o zaman kadınlarda şiddet görmez ve kadın erkek ayrımı yapılmaz. . insanlarda boşanmaz çocuklarda iyi bi aile ortamında büyür ve büyürler. herkezin iyi bir geleceği için ve sakin e rahat bir toplumda yaşarlar. . tek ümidim. . . . . .
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EFENDİOGLU: Agzina saglik
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EFENDİOGLU: Burada erkeklerede cok is düsüyor. Bakmayacaksin acik, kapali karilara kardesim. Ilgilenmiceksin. Bakalim aciliyorlarmi ozaman. Erkekler zipladikca kadinlar daha cok soyunur. Birakin istedigi gibi soyunsun. Bakilmadigi taktirde oda anlar marifet ic güzzelikde oldugunu. . . .
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MEHMET: Ben baktığımdan dolayı demiyorum ama o dediğin mümkün değil kardeşim. Yaradılışın böyle illaki göz kayıyor. Ve onlar da bunun farkında.
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SAADET: Arkadaşlar beni neden yanlış anlıyorsunuz ben şiddeti savunmuyorum. Başı açık olanlara sözüm de yok. Kadınlar günümüzde neredeyse kıyafet giymiyor. Bütün erkeklerin gözleri üzerinde. Kadınlar erkekler ile karışık ortamda çalışıyor. Allah bunları yasaklıyor. Saçma sapan kitaplar yerine açın Kuranı okuyun cahillik kimdeymiş görün. İşi ahirete bırakmayın burada öğrenin. Şiddet yapan erkeği hiç savunmuyorum. Sadece kadın hakları diye diye şeytanın tuzağına geldiğimizi yazıyorum. saygılarımla.
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SAADET: O kitaplar ile değil Kuranın hükümlerine göre bilinçli olunsaydı hiçbir zaman şiddet olmazdı. Allah kadına örtün diyor. Kadınlar açılıp saçılıyor. Suç sadece erkekte değil sayın okuyucular. . .
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SAADET: Ben şiddeti savunmuyorum. Ben de arap hayranlığı da yok. Ben de Allaha duyduğum hayranlık var. Şiddete başvuran erkekleri zerre savunmuyorum. Ama kadınlar açıldıkça, erkeklerle karışık çalıştıkça sonuç vahim oluyor. Bunu anlayın lütfen. Ben size hakaret etmedim ama siz bana hakaret ediyorsunuz ayıptır. Allah kadına sorumluluklar vermiş. Günümüzde çoğu kadın bu sorumluluğu taşımıyor. Erkekler de taşımıyor. Kadın eşitliği yerine yaşanabilir bir hayat için Allahın adaletini savunun.
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5 2
ASLI: YUHHH. . . UZAYDA Bİ KOLONİ KURSAK VE SENİN GİBİ ARAP HAYRANI YOBAZLARI ORAYA GÖNDERSEK KADINA ŞİDDET BİTER HATDA BELKİ SAVAŞLAR BİLE BİTER HATDA VE HATDA DÜNYANIN PROBLEMLERİNİN BİR ÇOĞU BİTER HUZUZR İÇİNDE MUTLU OLARAK YAŞARIZ.
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MUTLU: Cidden eşitsizliğin sebebini, kadına yapılan şiddeti sen kadının başı açık olmasına mı bağlıyorsun? bunun tek sebebi bu mu, gerçekten genellemen bu mu? bu zihniyette olan erkekler olduğu sürece bu toplumda kadınlara huzur yok. Allah size akıl fikir versin. Allah sizi ıslah etsin.
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YORUM YAZAN: Hay eline sağlık kardeşim. Allah senden razı olsun ki hakkı gizlemiyorsun cesurca yazıyorsun. Bu coni gibi imanı eksik olanlara rağmen...
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