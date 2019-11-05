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Kerem Bürsin'den yeni açıklama: Soğanlı, sarımsaklı dürüm olayı çok büyüdü!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir dönem "Yaşamayanlar" dizisinde rol aldığı Nilperi Şahinkaya için, "Öpüşme sahnelerinden önce soğanlı ve sarımsaklı dürüm yedikten sonra 'Gel beni öp' diyordu" ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Bürsin, olayın çok büyütüldüğünü ifade etti.

05.11.2019 20:25 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:37

Kerem Bürsin, bir dönem "Yaşamayanlar" dizisinde rol aldığı Nilperi Şahinkaya ile ilgili, "Soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyordu" ifadelerinin kullanmıştı. Bürsin konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada, olayın çok büyütüldüğünü ifade etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" kameralarına konuşan Bürsin, "O haberler çıktığında burada değildim. Olay nerelere geldi. Nilperi benim ekran önünde aşkım, ona aşığım! Onunla çalışmak acayip keyifli bayılıyorum ona ilk projemizden beri ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner onunla her zaman çalışmak isterim."

"PEK HATIRLAMIYORUM AMA AĞZI KOKMUYORDU"

Oyuncu Kerem Bürsin, bir YouTube kanalına konuk olmuş ve "Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu" açıklamasını yapmıştı.

NE DEMİŞTİ?

Bir YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan oyuncu Kerem Bürsin, Yaşamayanlar dizisindeki partneri Nilperi Şahinkaya'nın öpüşme sahnelerinden önce soğanlı ve sarımsaklı dürüm yedikten sonra kendisine 'Gel beni öp' dediğini anlatmıştı.

Oyuncu Kerem BürsinOyuncu Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya itirafı: Soğan ve sarımsaklı dürüm yeyip beni öp diyordu

Kerem Bürsin'den yeni açıklama: Soğanlı, sarımsaklı dürüm olayı çok büyüdü!

Nilperi Şahinkaya, Yaşamayanlar, Magazin


YORUMLAR (8)
YANİİ:çok severim soğan ve sarımsak iştah artırıcı bir kokusu var ne yalan söyleyim ergenken ağzım kokar diye yemezdim. olayın farkına varınca bunun gereksiz olduğunu soğan kokusunun bile iştah arttırdrğını ağrı kesici olduğunu anladım,
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ADINIZI YAZIN:Maşallah Avni her yerden çıkıyosun. .
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ADIMIZI YAZALIM:Fırlama diyorsun yani
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FELSEFECİ:kim kime dum duma. kimin eli kimin cebinde. kimin salyası kimi ağzında. nereye gidiyoruz yaaaa
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KİMYACI:bu memlekette oyuncu olmak varmış. kadın, kız, para gani. yurdum insanıda asgari ücrete talim, geçim derdinde, sürünsün dursun.
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AVNİ:aslının ağzıda soğan sarmısak kokuyor.kalbi kırılmasın diye ona hiç söylemedim.ayrıca ayaklarıda kokuyor.
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UYANIK:SİZ NE KAFASI YAŞIYONUZ BANA Bİ SÖYLEYİN BAKIYİM
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ASLININ KOCASI:Hadi len dingil Aslıyı sen anca rüyanda görürsün
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