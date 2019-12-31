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Kerem Bürsin'in yılbaşı planı:Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek girmeyi seviyorum

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin yeniyıla nasıl gireceğini anlattı. Bürsin "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözleriyle birçok takipçiden övgü aldı.

31.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:57

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir Youtube kanalında özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Bürsin yılbaşı planıyla da şaşırttı.

"DUA ETMEYİ SEVİYORUM"

Son olarak Yaşamayanlar dizisinde oynayan Kerem Bürsin uzun süredir ekranlarda boy göstermiyor. Yakışıklı oyuncu, Nilperi Şahinkaya ile Youtube üzerinden yayınlanan yılbaşı programına katıldı. Programın ilerleyen bölümünde sunucunun Bürsin'e "Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna Bürsin, "Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum" cevabını verdi.

"ALKOL KULLANMAM"

"Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum."

"SONUÇTA BİR YIL KAPANIYOR"

"Sonuçta bir yıl kapanıyor. Cidden içine dönük iyi niyetin neyse, iyi düşüncelerin neyse sevdiklerine verip o yılı kapatmak daha iyi. Sarhoş olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada" dedi.

ÖVGÜ YAĞDI

Bürsin'in yılbaşında yaptıkları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Bürsin'in yaptığını doğru bularak başarılı oyuncuya övgü yağdırdı.

Kerem Bürsin'in yılbaşı planı:Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek girmeyi seviyorum

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HABER YORUMLARI (17)
PAŞALI: Hiç bir dizisini izlemem hatta tanımam bile. Önüne gelen ünlü oluyor Türkiye de yakında kişi başına bir ünlü düşecek.
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ADAMSIN: helal olsun genç adamm gibi adamsın bahtın yolun açık olsunnnn
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TUĞBA: maşallah. . . çok güzel ibret olsun başkalarına
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SAMİMİYET ÖNEMLİ: eger reklam amaçlı degil ve sölediklerinde samimi isen gerçekden helal olsun sana bu ülkenin senin gibi geçlere ihtiyacı var.
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HAMZA: Hicri yılbaşında gerçekleşir diyen tip. . . Nerden biliyorsun? Hiç bir şey bilmiyoruz. Bildiğimizi sanıyoruz veya inanmak istiyoruz.
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SELMAN: Tanımadığın birine "tip" diye hitab eden edepsiz, bilmeyen sensin. Ama öğreneceksin. Hayat öğretecek, sabir...
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123: bu ülkeye böyle ünlüler lazım helal olsun adamsın
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UGS: samimi ise gerçekten tebrik ederim
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FERİT: Bugün yılbaşı planları olan varsa iptal etsin. Lütfen başkalarının bayramını kutlamayalım :/
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SELMAN: Bir ülkeye neden ünlü lazım ki? Zekana hayran kaldım. En azından farklı bir bakış açısı sundun biz halkımıza...
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