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Kerem Bürsin: Nilperi Şahinkaya Öpüşmeden Önce Sarımsak Yiyordu

Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programında çarpıcı açıklamalar yaptı… 'Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum.

16.10.2019 05:27Kerem Bürsin: Nilperi Şahinkaya Öpüşmeden Önce Sarımsak Yiyordu
Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programında çarpıcı açıklamalar yaptı…



'Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu. Öte yandan 'Yaşamayanlar'daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu.

Nilperi Şahinkaya, Güneşi Beklerken, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

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