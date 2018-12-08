Kerem Fırtına İmza Gününde Sevenleri ile Buluşacak

Sinema, müzik, sahne ve edebiyat dünyasının ünlülerini Kahramanmaraşlı sevenleriyle buluşturan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu kez "Kiralık Aşk
" dizisinde aldığı rolle hafızalara kazınan Kerem Fırtına
'yı konuk edecek.
Ekranların sevilen yüzü, sempatik oyuncu Kerem Fırtına'nın, 2017 yılında "En Yakın Arkadaşım Bir Deli" kitabı ile başladığı yazarlık yolculuğu, "En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli" kitabı ile devam ediyor. Kerem Fırtına, ikinci kitabını imzalamak ve sevenleri ile buluşmak için Kahramanmaraş Piazza AVM
'ye geliyor.
AVM'de bulunan bir kitap mağazası iş birliğinde düzenlenen imza günü, 9 Aralık
Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Kerem Fırtına, hem yeni kitabını imzalayacak, hem de sevenleri ile buluşacak. Kerem Fırtına sevenleri, yazara kitaplarını imzalatmanın yanı sıra, birlikte fotoğraf çektirme imkanı da bulacak.
Kitap Hakkında
En Yakın Arkadaşım Bir Deli adlı kitabıyla sanık sandalyesine kendini oturtup okurları bir yüzleşmeyle karşı karşıya bırakan Kerem Fırtına yeni kitabında da okurlarını yeni sorgulamalarla baş başa bırakıyor. Yazar yeni kitabında gelecek kaygısı, yalnızlık, hastalık, aile, korku, bağımlılık, ölüm, umut, karamsarlık gibi pek çok duygu ve kavramın çocukluktan içinde bulunduğu ana kadar nasıl evrildiğini düşünen, soran, konuşan gerçek bir hikaye sunuyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kiralık Aşk,Kerem Fırtına
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:30