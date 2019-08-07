Haberler» Güncel» Haber

Kerem Gönlüm 1 yıllık sözleşmeye imza attı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden İTÜ Basketbol Takımı, 41 yaşındaki basketbolcu Kerem Gönlüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

07.08.2019 16:40 Kerem Gönlüm 1 yıllık sözleşmeye imza attı
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden İTÜ Basketbol Takımı, 41 yaşındaki basketbolcu Kerem Gönlüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Basketbol Ligi takımlarından İTÜ Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında deneyimli bir ismi kadrosuna dahil etti. Sosyal medya hesabından transferi duyuran İTÜ, tecrübeli basketbolcu Kerem Gönlüm ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 41 yaşındaki basketbolcu kariyerinde daha önce Mydonose Kolejliler, Ülkerspor, Anadolu Efes, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji ve Sakarya BŞB. takımlarının formasını giymişti.
"İTÜ AİLESİNE KATILMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUM" Transferi ile ilgili konuşan Kerem Gönlüm, "245 yıllık tarihinde bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla markalaşmış bir kurum olan, ülkemizin ilk ve dünyanın en eski teknik üniversiteleri arasında olan İTÜ ailesine katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. TBL'de geçtiğimiz sezon final oynayan ve Süper Lig'e çıkmayı son maçta kaçıran İTÜ Basket'i, basketbol geleneği ve gençlik enerjisiyle birlikte sezon sonunda ait olduğu yere ulaştırmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
(İHA)

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kerem Gönlüm, basketbol, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:24   (Geniş Haber)SEFKAÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN
18:24   Cammu Keşmir'deki göçmen işçiler bölgeyi terk ediyor
18:23   Erzincan'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
18:22   Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı (2)
18:22   Çorum kent meydanına "Kadeş Barış Meydanı" adı verildi
18:20   "76 yaşındaki babam hapishanede yerde yatıyor"
18:20   TİKA'dan Kosova'da tarıma destek