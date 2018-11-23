Kerem Tunçeri'den Scottie Wilbekin Açıklaması!

A Milli Erkek Basketbol Takımı
Menajeri Kerem Tunçeri
, İsrail
ekibi Maccabi FOX'ta forma giyen ABD
asıllı milli oyuncu Scottie Wilbekin'in 2 Aralık
Pazar günü Karadağ
ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyebileceğini belirtti.
"Scottie Wilbekin, Karadağ deplasmanında oynayabilecek"
Tunçeri, Türkiye
Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yaptığı açıklamada, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ankara
'da İspanya
ve 2 Aralık Pazar günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı hatırlatarak, "Oyuncularımızdan Scottie Wilbekin, 29 Kasım Perşembe günü kulübü Maccabi FOX'un Bayern Münih
ile oynayacağı karşılaşmada forma giydikten sonra bize katılacak ve Karadağ deplasmanında oynayabilecek." ifadelerini kullandı.
Wilbekin, milli takımın İspanya ve Karadağ maçları için açıklanan 15 kişilik kadrosunda yer almıştı.
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