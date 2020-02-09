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Kerem Tunçeri'nin babası vefat etti

A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri vefat etti.

09.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:03Kerem Tunçeri'nin babası vefat etti

A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri vefat etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesiyle ilgili detaylar daha sonra açıklanacaktır. Hatice Tunçeri'nin eşi ve Kemal Tunçeri ile Kerem Tunçeri'nin babası olan Haluk Tunçeri, Ay-yıldızlı formanın yanı sıra; Galatasaray, İstanbul PTT, Ankaragücü, Muhafızgücü ve Altınordu takımlarının kadrolarında yer aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."


- İstanbul

Kerem Tunçeri, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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