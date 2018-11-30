Keremali Hes'te Türbin Montajına Başlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ
) Akyazı
ilçesinde yaptırılan Keremali Hidro Elektrik Santrali
'nde (HES
) türbin montajına başlandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Akyazı ilçesinde yürütülen çalışmalarda santral binasının tamamlandığı belirtildi.
Doğa dostu ve şehre katkı sağlayan projelerin yürütüldüğünün aktarıldığı açıklamada, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş
'in şu görüşlerine yer verildi:
"Akyazı'nın 5 mahallesine Keremali Dağı'nın bin 236 metre yüksekliğinde bulunan kaynaklardan el değmemiş suları ulaştırmak için 16,5 kilometre uzunluğunda isale hattı inşa etmiştik. Bu hattımızdan suyumuzu cazibe ile alacağız. Bu suyu alırken enerjisinden de faydalanmak için isale hattı üzerine Keremali HES'i kuruyoruz. Santral binasında inşa çalışmalarımız tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılacak. Elektronik ve mekanik montajlar devam ediyor. Enerji üretimini sağlayacak türbin ile jeneratör, enerji kırıcı vana ve giriş vanasının montajına başlandı. Otomasyon sisteminin yerleştirilmesinin ardından Keremali HES enerji üretebilecek duruma gelecek. Kısa süre içerisinde projemizi tamamlayarak hem şehrimiz, hem ülkemiz için temiz enerji üretecek bir tesisi daha devreye almış olacağız. Bu tesisimiz ile yılda 4 milyon kilovata kadar elektrik üretebileceğiz."
Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Akyazı,HES