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Kereste atölyesi alev alev yandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan kereste atölyesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:35Kereste atölyesi alev alev yandı
'nın ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan kereste atölyesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi Açık Ceza İnfaz Kurumu yanında bulunan kereste atölyesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler büyüyerek bütün atölyeyi kapladı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına şehir merkezi ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını söndürürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Arancı ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. - SAKARYA

Sakarya, İtfaiye, Geyve, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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