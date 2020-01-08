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Kereste fabrikasında yangın çıktı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

08.01.2020 18:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:34
'nin ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yeşilova köyündeki kereste fabrikasının tomruk kesme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine verildi.
Fabrikada yangının çıktığı bölümde bulunan ahşap malzemeler, iş makineleri ve çalışanlar tarafından alevlerin olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.
Düzce, Gölyaka ve Cumayeri itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.
Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Kereste fabrikasında yangın çıktı

Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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