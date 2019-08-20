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Kerevitaş ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Yıldız Holding'in Borsa İstanbul'a kote ikinci büyük gıda firması olan Kerevitaş, 2019'un ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2'lik artışla 198,3 milyon TL'lik konsolide FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı) elde etti.

20.08.2019 09:57 Kerevitaş ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
Yıldız Holding'in Borsa İstanbul'a kote ikinci büyük gıda firması olan Kerevitaş, 2019'un ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2'lik artışla 198,3 milyon TL'lik konsolide FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı) elde etti.

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve margarin pazarının önde gelen şirketi olan Kerevitaş Gıda Sanayi, yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu. Şirketin 2019'un ilk yarısındaki konsolide FAVÖK'ü, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2 oranında artarak 198,3 milyon TL'ye ulaştı. Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 74,8 milyon TL FAVÖK elde ederken; Yağ İş Biriminin FAVÖK'ü ise 123,5 milyon TL oldu. Kerevitaş, 2019 yılının ilk yarısında, konsolidede 180,1 milyon TL ihracat ve 1 milyar 281 milyon TL'lik ciro gerçekleştirdi.

Kerevitaş ihracatın desteğiyle 2019 yılının ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettirirken, iç piyasada pazar liderliğini korudu. Bugün 2 bini aşan çalışanıyla, 6 kıtada, 70'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş, mevcut pazarlarda markalarının pazar payını büyütürken; 2019 yılında ihracatta ve cirodaki artışını sürdürmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Yıldız Holding, Borsa İstanbul, Kerevitaş, Ekonomi

Kaynak: İHA

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