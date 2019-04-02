Kerim Aksu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu oldu. CHP adayı Kerim Aksu, Giresun belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Giresun belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu ile ilgili seçim sonuçları ve Giresun belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Giresun belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Giresun aday yarışı ve Giresun seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Giresun Seçim Bilgileri

Giresun belediyesi için toplam sandık sayısının 236 olduğu belirlendi.

Giresun belediyesi için açılan sandık sayısının ise 236 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Giresun belediyesi için katılım oranının ise % 82,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Giresun toplam seçmen sayısının ise 77.173 olduğu belirlendi.

Giresun belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.001 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Kerim Aksu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Giresun belediye başkan adayı olarak gösterilen Kerim Aksu, Giresun yarışında % 48,39 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Kerim Aksu toplamda 30.026 adet oy sayısına ulaştı.

Kerim Aksu Kimdir?

Giresun'da doğan Aksu ilk ve orta öğrenimi Giresun'da tamamladı, yükseköğrenimini Anadolu Universitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümünde tamamladı.

Kerim Aksu, 1998-1999 yıllarında CHP Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu Uyeliği, 1999-2004 yılları arasında CHP Giresun Belediye Meclis Uyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 2003-2008 yılları arasında CHP Giresun Merkez ilçe Başkanı ve 2008-2009 yılları arasında CHP Giresun İl Başkanı olarak görev yapan Aksu, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı seçildi.

Almanca bilen ve halen belediye başkanlığı görevini yürüten Kerim Aksu evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

CHP Giresun belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.