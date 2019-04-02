Kerim Baltat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP NEVŞEHİR GÜLŞEHİR belediye başkan adayı olan Kerim Baltat isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Kerim Baltat isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP NEVŞEHİR GÜLŞEHİR adayı Kerim Baltat kimdir? BTP NEVŞEHİR GÜLŞEHİR adayı Kerim Baltat yüzde kaç oy aldı?

Kerim Baltat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP NEVŞEHİR GÜLŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Kerim Baltat GÜLŞEHİR ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. GÜLŞEHİR ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Kerim Baltat adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.