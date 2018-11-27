27 Kasım 2018, 20:31
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Kerimcan Durmaz Ateş Püskürdü: Ağzı Olan Konuşuyor

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Ayaklı Gazete ödül töreninde görüntülendi. Durmaz, hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Durmaz, "Olumsuz şeyleri dikkate almamaya çalışıyorum. Ağzı olan konuşuyor." dedi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Ayaklı Gazete ödül töreninde görüntülendi. Durmaz, hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Durmaz, "Olumsuz şeyleri ciddiye almamaya çalışıyorum." dedi.

"HER ANLAMDA DOĞRU ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki akşam düzenlenen Ayaklı Gazete ödül töreninde görüntülendi."En İyi Instagrammer" ödülünü aldıktan sonra basın mensuplarının karşısına geçen Durmaz, hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Zaman zaman sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan Kerimcan Durmaz, olumsuz yorumlar hakkında "Ağzı olan konuşuyor. Ben pek fazla konuşulanları ciddiye almıyorum. Her anlamda doğru şeyler yapmaya çalışıyorum." dedi.

Kerimcan Durmaz
27 Kasım 2018 Salı 20:31



YORUMLAR (18)
SOGAN ÇİFTÇİSİ: Nolacak bizim halimiz yahu.
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BÜLOCAN: Ülkenin Milletin yüz karası. Üretim hatası bu hakkında yapılan eleştrisel ve yapanında yerden göğe kadar haklı olduğu yorumlarla beslenen kokladığı havanın haram olduğu dna sı bozuk mahlukat.
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BURNUNDAN SOLUYAN ADAM: Çöplükte biten Gül koklanmaz derler;)
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SANANE BANANE: Bu ulkede sadece ama sadece su iki kelimenin kullanimi artsa ulke cag atlar: 1) sanane 2) banane. Misal: Banane senin "turk" veya "aile yapindan" veya sanane adamin cinsel tercihinden. Herkesin beyni var isteyen istedigini yapar. Hersey sizin orf ve adetlerine uymak zorunda degil herkesin kendine gore dogrulari vardir.
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TUR: bu mahlukatın cinsiyetini cözen varmı bayan desem bayanlara hakaret olur erkek desem erkeklere ayıp olur bu neci bu kim bu hangi ırk hangi cins mahluk bilen varmı
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