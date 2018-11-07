Kerimcan Durmaz Olumsuz Haberlere İsyan Etti: Herkesin İşi Gücü Ben Olmuşum

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından hakkında çıkan olumsuz haberlere isyan etti.

"HERKESİN İŞİ GÜCÜ BEN OLMUŞUM"

Durmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerden dolayı sizlere bir açıklama yapma gereği duyduğum için bu yazıyı yazıyorum. Şu zamana kadar hiç bir büyüğüme saygısızlık, hiçbir küçüğümü de yanlışa yönlendirecek kötü hiçbir şey yapmadım. Sosyal medya profilleri kişiye özel, istenildiğinde takip edilir, istenildiğinde takip edilmez. Kimse kimseyi zorla izlemek veya takip etmek zorunda değil. İnanın televizyonda yayınlanan programlarda, dizilerde filmlerde veya haberlerde geleneksel aile hayatımıza uymayan davranışları daha fazla izliyoruz. Herkesin işi gücü ben olmuşum. Şu boş işlerinizi bırakıp kendi hayatınızla ilgilenin." dedi.