01.07.2019 12:53
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Kerimcan Durmaz hem eğlendi hem eğlendirdi

Marmaris'te beş yıldızlı bir otelin plajında sahne alan internet fenomeni Kerimcan Durmaz, DJ kabininde hem eğlendi hem eğlendirdi. Durmaz'ı izlemeye gelen çok sayıda kişi, o anları cep telefonlarına kaydetti.

Uçak tuvaletinde müstehcen görüntüleri çıktıktan sonra zor günler geçiren internet fenomeni Kerimcan Durmaz , Marmaris 'teki bir plaj partisinde sahne aldığı DJ kabininde sevenlerinin ilgisiyle moral buldu.

HEM EĞLENDİ HEM EĞLENDİRDİ

Marmaris 'e 14 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir otelin sahilindeki plaj partisinde DJ kabininde birbirinden hareketli müzikleri çalan ve çoğunlukla yabancı şarkılara eşlik eden Durmaz, Hem eğlendi Hem eğlendirdi. Partiye katılan ve çoğunluğu 18-30 yaş arasında olan çok sayıda kişi, cep telefonlarıyla Durmaz'ı görüntüledi.

"ARKADAŞIMA ATACAKKEN HİKAYEDE PAYLAŞMIŞIM"

Kerimcan Durmaz , sosyal medya hesabından paylaşılan müstehcen görüntülerle ilgili çocuğun cinsel İstismarı, cinsel taciz, genel ahlaka karşı hayasızca hareketler ve genel ahlaka karşı müstehcenlik suçlarından açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede "Ben yurt dışındaydım. O görüntüler sosyal medya hesabımdan bir arkadaşıma atacaktım. Yanlışlıkla sosyal medya hesabımdan hikaye olarak paylaştım. Uçakta telefonu kapatmak zorunda kaldığım için durumun farkında varamadım. Uçaktan indikten sonra gelen mesajlar üzerine hatamı fark edip sildim. Ama geç kalmıştım" dedi.

Kerimcan Durmaz hem eğlendi hem eğlendirdi
Kaynak: DHA
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YORUMLAR(1)
MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ:gönderin bu adamı çine festivalde yesinler
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