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Kerimcan Durmaz Kuşadası'nı salladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yeni trend Harem Cariye'de sahne alan Kerimcan Durmaz, Kuşadalılara unutamayacağı bir gece yaşattı.

16.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:11Kerimcan Durmaz Kuşadası'nı salladı
'ın ilçesinde yeni trend Cariye'de sahne alan Kerimcan Durmaz, Kuşadalılara unutamayacağı bir gece yaşattı.

Marina Yat Limanı karşısında bulunan Harem Cariye'de mikser başına geçen Durmaz, Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının tıka basa doldurduğu mekanda, Benan Güngör organizatörlüğünde Kerimcan Durmaz şarkılarıyla sevenlerine harika şovlar yaptı. İki saat aralıksız eğlendiren ünlü DJ, gecenin sonunda tüm katılımcılara ve görsel şov için Harem Cariye yetkililerine teşekkür etti. Hayranlarının yoğun isteği üzerine kaydına alan vatandaşlara da kısa şovlar yapan Durmaz, hatıra fotoğrafı çekilmek isteyenleri de kırmadı. Ünlü DJ Harem Cariye'de sahne almadan önce mekan önlerinde uzun kuyruklar oluştu. İHA Muhabirlerine konuşan Durmaz "Uzun zaman olmuştu Kuşadası'na gelmeyeli. Çok heyecanlıyım. Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşatacağım" dedi. Mekanın atmosferini ve dizaynını beğendiğini belirten Durmaz sevenlerine teşekkür ederek mekandan ayrıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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