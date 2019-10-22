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Kerimcan Durmaz, şarkıcı Arto'yu tehdit ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Arto'yu 'Sarallar Suç Örgütüne şikayet ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

22.10.2019 14:39

Bir süredir dil eğitimi almak için Amerika'ya giden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Arto'yu 'Sarallar Suç Örgütüne şikayet ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak için Türkiye'ye döndü.

SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞİKAYET ETTİ İDDİASI

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından Sarallar grubunun bir üyesine kendisine hakaret eden kişiyi şikayet ettiği gerekçesiyle Sarallar Grubuna yönelik operasyonda ifade vermiti. Kerimcan Durmaz'ın, Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' dediği kişinin şarkıcı Arto'nun olduğu ortaya çıkmıştı.

"ADALETE HESAP VERECEKSİN"

Kerimcan Durmaz'ın şikayet ettiği kişinin şarkıcı Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga olduğu ortaya çıkması üzerine Arto, "Hesabını ödeyeceksin adalete" diyerek Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

HAKİM KARŞISINDA

Durmaz, Arto'yu 'Sarallar Suç Örgütüne şikayet ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kerimcan Durmaz, şarkıcı Arto'yu tehdit ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor

Kerimcan Durmaz, Arto, Magazin

YORUMLAR (14)
CONİ:Arto bundan daha vatansever Ataturkcu bir insandir
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ELLİSEKİZ:al birini vur ötekine gidin başka yerde oynayın topunuzu.
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ADINIZI YAZIN:az ötede oynayın
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MENOMEN:Batı hayranlarının laiklerin, Padişaha baskısı ile, Osmanlı''da Tanzimat ile birlikte 1858 yılında eşcinsellik suç olmaktan çıkarılmıştı. O günden beri her yer FENOMEN.
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AVNİ:mrb aysun
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AYSUN..:UMARIM EVLATLARIN BÖYLE OLURDA GÖRÜRSÜN KINADIĞIN ŞEYİ. . BAŞKA DA SÖZÜM YOK. .
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...:Ah be güzel kardeşim hangi kitap veya hangi boş insandan duyduysan bu cümleyi baştan sona yanlış. . Osmanlıda eşcinsellik suçmuydu?Biraz araştır bakalım karşına neler çıkıcak. . Keşke bu konulara hiç girmeseydim diceksin. . .
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SEREN CANJ:Şu görgüsüz lere bak nasıl bakıyorlar hiç insan görmemişler hepsi can atıyor onunla beraber olmak için çünkü gizli ..... çoğu erkek
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TRELEYBÜS:DIŞARIDAN GÖREN ADAM SANIR, AMA MADAM KENDİSİ
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AHMET:bunlar Türkiyenin yüz karası tipleri
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