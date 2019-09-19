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Kerimcan Durmaz, "Türkiye'yi terk etti" iddialarını yalanladı

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, hakkında çıkan "Türkiye'yi terk etti ve ABD'ye yerleşti" iddiasını yalanladı. Durmaz olayla ilgili, "Kahkahalar içerisinde uyandım. Artık midem bulanıyor aslı olmayan haberlerden" ifadelerini kullandı.

19.09.2019 20:37

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın Acarkent'teki evini boşalttığı ve ABD'ye taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla o iddiaları yalanladı.

"ARTIK MİDEM BULANIYOR"

Durmaz yurt dışına kaçtı iddiaların sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yalanladı. Sosyal medya fenomeni, paylaştığı videolarda "Kahkahalar içerisinde uyandım. Artık midem bulanıyor aslı olmayan haberlerden. Ben sadece ufak bir tatil ve eğitim için buraya geldim ama çok başka şeyler konuşuluyor. İtibar etmeyiniz" dedi.

CİNSEL ORGANIN YAYINLADIĞI İÇİN HAPSİ İSTENİYORDU

Kerimcan Durmaz'ın, sosyal medya hesabında cinsel organına ait görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Kerimcan Durmaz,

Amerika Birleşik Devletleri, Kerimcan Durmaz, Magazin

YORUMLAR(8)
VATANDAŞ:Şu rezili çıkartmayın artık! midemiz bulanıyor.
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KİMSE:Yanıtından bile hayır yok be.. asıl mide bulandıran sensin
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NUR:Dogru. Türkiye''de sizin gibilere para var. Baska ülkelerde hicbir iste calisamazsiniz. Bi gidin, bi Dogru dürüst poz vermesini ögrenin, bi Dogru dürüst konusmasini ögrenin. Bi gidin alin teriyle para kazanmak neymis ögrenin. Asil sizin bu halleriniz, bu görüntüleriniz bizim midemizi bulandiriyor. Bi yetsin artik. Biktik sizin gibilerden.
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ŞIPIDIK:Kerimcan bi sal artık.
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TOPRAK:cok mu önemli ne günlere kaldık yarabbim
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HADİ YA:Asıl bizim senden miğdemiz bulandı, git artık haberler gerçek olsun.
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CİN ALİ:hapis cezasi alir ise gelmeyecek almaz ise gelecek sanki cok ønemli bilim adami gibi niye bunu haber yapiyorlar hic anlamiyorum
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MRT:galatasaraylı kerim can
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