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Kerimcan Durmaz, Videolara Didem Soydan ile Döndü

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Kerimcan Durmaz, bir süredir Amerika'da bulunuyordu.

27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17 Kerimcan Durmaz, Videolara Didem Soydan ile Döndü
Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Kerimcan Durmaz, bir süredir Amerika'da bulunuyordu. Burada çektiği videolardan sonra 'ye dönen ve Youtube kanalı için çekimler yapmaya başlayan Durmaz'ın konuğu model Didem Soydan oldu. İkili birlikte yılbaşı makyajı yapıp sohbet ederken konu Soydan'ın kıyafet tercihine geldi.



"BU ÇEKMİŞ HERALDE"

Kıyafet tercihlerini dekolteden yana kullanan Didem Soydan bu defa konuyla ilgili yaşadığı bir rahatsızlığı dile getirdi. Programın hemen başında giydiği kıyafetten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Soydan programın ortalarında "Evet dekolte giyerim ama bu çekmiş herhalde, yemin ediyorum bu kıyafet bu kadar değildi" şeklinde bir itirafta bulundu. Kerimcan Durmaz da Soydan'ın bu itirafı sonrasında "Beni görünce açtı kendini" şeklinde yorum yaptı.


Amerika Birleşik Devletleri, Kerimcan Durmaz, Didem Soydan, Türkiye, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

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