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Kerimcan Durmaz, yöresel kıyafet giyip kalça dansı yaptı

Yeni yıla Amsterdam'da giren sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bölgenin yöresel köy kıyafetlerini giyerek kalça dansı yaptı. Durmaz, bu anları da YouTube kanalından yayınladı.

01.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:30

DJ'lik yapmanın yanı sıra kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak içerik üretmeye başlayan fenomen Kerimcan Durmaz, yeni bir paylaştı. Yılbaşına yurt dışında giren fenomen, neredeyse her videosunda olduğu gibi son videosunda da kalça dansıyla adından söz ettirdi.

YÖRESEL KIYAFET GİYDİ

Bir süre önce YouTube kanalı açarak orada günlük yaşantısını paylaşan DJ Kerimcan Durmaz, dün yayınladığı videosunda 'da yaşadıklarını paylaştı. Amsterdam'da bir balıkçı köyünü ziyaret eden Kerimcan, yöresel kıyafetlerin olduğu bir dükkana girerek kıyafet denedi. Eteği andıran bir kıyafet giyen Kerimcan Durmaz, dükkandan dışarı çıkarak herkesin içinde kalça dansı yaptı. Kerimcan aynı zamanda yanındaki arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yöresel kıyafetleriyle eğlenceli anlar yaşayan Durmaz, bir ara da roman havası oynadı.

KADINLARLA DANS ETMİŞTİ

Bir ay önce de Los Angelas'tan video paylaşan Kerimcan Durmaz, cadde üzerinde yürürken yanında geçen vatandaşlarla sohbet etmişti. Kendisini tanıyanlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Durmaz, bir ara yanına gelen kadınlarla kalça dansı yapmıştı. Neredeyse her videosunda kalça dansı yapan Durmaz, New York metrosunda da direğe sarılarak dans etmişti.

Fenomen Kerimcan Durmaz, Los AngelasFenomen Kerimcan Durmaz, Los Angelas'ta herkesin içinde kalça dansı yaptı

Kerimcan Durmaz New York metrosunda kalça dansı yaptıKerimcan Durmaz New York metrosunda kalça dansı yaptı

Kerimcan Durmaz, New York metrosunda bir adamla tartıştıKerimcan Durmaz, New York metrosunda bir adamla tartıştı

Kerimcan Durmaz, yöresel kıyafet giyip kalça dansı yaptı

Kerimcan Durmaz, Amsterdam, Magazin


HABER YORUMLARI (14)
ARZU:Ne kadar zavalli bir insansin!! Allah yardimcin olsun
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OKTAY:bu ülkeye ne oldu be şu embesillere bakın ya ne hale geldik biz Allah''ın dünyasında kafamıza göre yaşıyoruz sonrada basımıza neden bunlar geliyor. .
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FERHAT:hazır gitmişken geri almayın bunu vatandaşlıktanda çıkarın buna kazandıran bunu takip edenlerin zekasından şüphe ederim
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ASUDE:Müsvette
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GURUR BZKRT:KEŞKE ÇİNE TAŞINSAYDIN DA KORONA VÜRÜSÜNE KAPILSAYDIN
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KARAMANLI MEHMET:TAM YERINI BULDUN ORDA KAL SAKIN GELME
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BERO:bunun haber değerini öğrenebilirmiyim. . bu şarlatanın ne gibi bi faydası var. .
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FIRINCI HACI MURAT:FARE ZEHİRİ FALAN YOKMU YA
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ADINIZI YAZIN:ŞUNU BİRİ VURSUN LA
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ABUZER KADAYIF:SEN NİYE FURMAYSUN DAAAA
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