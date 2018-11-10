Kerkük'e Spor Kompleksi Sözü

Irak Gençlik ve Spor Bakanı
Ahmed el-Ubeydi, Kerkük
'te uluslararası standartlara uygun spor kompleksi inşa edeceklerini söyledi.
Kerkük'te mevcut stadyumun onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Ubeydi, Irak'ın spor alanında yeni bir döneme girdiğini ve uluslararası anlamda ülkenin hak ettiği yere ulaşmasına öncelik verdiklerini belirtti.
Bakanlık olarak bu konuda seferberlik başlatacaklarını dile getiren Ubeydi, "Kerkük'te başta futbol olmak üzere tüm sporların, uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir spor kompleksi inşa edeceğiz." dedi.
Ubeydi, onarımına 2013'te başlanan, ancak terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla yeniden faaliyete geçmesi geciken stadyumun açılışını da yıl sonunda yapacaklarını söyledi.
Bakan Ubeydi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Kerkük Valisi Rakan Said Cuburi de vilayetteki gençlik potansiyelinin spor alanında değerlendirilmesi için geniş kapsamlı bir komplekse ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Vali Cuburi, Ubeydi'nin sözünü verdiği spor kompleksinin temelinin kısa süre içinde atılacağı bilgisini paylaştı.
Mehmet Kasapoğlu,Irak,Kerkük
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:23