Kerkük-Erbil Karayolu Üzerindeki Köprü Çökme Riskiyle Karşı Karşıya

Kaynak: AA

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasındaki köprü, üzerinden aşırı yüklü tanker ve ağır vasıtaların geçmesi nedeniyle çökme riski taşıyor.Kerkük Yol ve Köprü Dairesi Müdürü Kaymaz Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük-Erbil karayolu üzerindeki köprünün azami yük kapasitesinin 64 ton olduğuna dikkati çekerek, iki ya da üç ağır vasıtanın aynı anda buradan geçmesinin, köprünün ayaklarında tahripler oluşturduğunu söyledi."Aşırı yük taşıyan ağır vasıtaların geçmesi köprüyü çökme riskiyle karşı karşıya bırakıyor." diyen Demirci, köprünün çökmesini önlemek için "ağır vasıtaların teker teker geçmesi" şeklinde geçici bir çözüm bulduklarını ancak köprüyü kurtarmak için bunun yeterli olmadığını belirtti.Demirci, yerel hükümetin duruma acilen müdahale etmesi gerektiğini aksi takdirde köprünün çökeceğini kaydetti.Irak'ta merkezi hükümete bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre elinde tuttuğu Kerkük'e askeri operasyon düzenlemiş ve tüm vilayeti kontrol altına almıştı.Kerkük'ten çekilmek zorunda kalan Peşmerge güçlerinin bir kısmı Süleymaniye ve Erbil kentine çekilmiş, Iraklı güçlerin olası ilerlemesine karşı Erbil-Kerkük karayolu 16 Ekim 2017'de trafiğe kapatılmıştı.Irak'ta Erbil ile Bağdat arasında çıkan askeri gerginlikten dolayı Ekim 2017'den itibaren kapalı olan Kerkük-Erbil karayolu üzerindeki köprü 19 Ağustas 2018'de yeniden trafiğe açılmıştı.