Haberler » Güncel » Kerkük Operasyonlar Komutanı Harbiye: 'Kerkük saldırılarını DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yaptı' - Haber

Kerkük Operasyonlar Komutanı Harbiye: "Kerkük saldırılarını DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yaptı"

Irak'ta Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Kerkük şehrinde bugün meydana gelen eş zamanlı 3 patlamanın terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücreleri tarafından yapıldığı belirtti.

30.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:29
Irak'ta Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad , Kerkük şehrinde bugün meydana gelen eş zamanlı 3 patlamanın terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücreleri tarafından yapıldığı belirtti.
Korgeneral Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki saldırıları DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yaptı." dedi. Harbiye, 26 Kasım'da Kerkük'ün güneyi ve Selahattin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında başlattıkları operasyonun başarılı geçtiğine dikkati çekerek terör örgütü DEAŞ'ın son operasyonda çok kayıp verdiğini söyledi. Operasyona karşılık DEAŞ terör örgütünün uyuyan hücrelerini kullanarak saldırılar düzenlediğine işaret eden Harbiye, Kerkük'te güvenlik ve istikrarı sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı. Harbiye, Kerkük merkezindeki terör örgütüne ait uyuyan hücreleri ortaya çıkaracaklarını ifade etti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Harbiye:

Harbiye, Kerkük, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:15 "Türk taraftarlar çok ateşli"
23:15 Ersun Yanal: "Yok böyle bir adalet"
23:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizim derdimiz insan, iyi niyet ve barıştır"
23:10 "Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var"
23:08 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
21:36 Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
21:27 Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
21:18 Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
20:09 Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı
16:56 Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 23:20:27