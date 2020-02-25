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Kerkük'te 4 kişide koronavirüs görülmesi üzerine okullar tatil edildi

Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine eğitime ara verildi.

25.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:44Kerkük'te 4 kişide koronavirüs görülmesi üzerine okullar tatil edildi
'ın kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine eğitime ara verildi.
Kerkük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlanmasından sonra kentteki tüm okul ve üniversitelerin tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, eğitim kurumlarının ne zaman açılacağına dair tarih verilmedi.
Kentte ayrıca 15 gün boyunca toplu etkinlikler de yasaklandı.
'de de okullar tatil
Bu arada Süleymaniye İl Meclisinden yapılan yazılı açıklamada da Süleymaniye'deki okulların da tedbir amaçlı 26 gün tatil edildiği bildirildi.
Irak'ta ilk kez dün yeni tip koronavirüs vakası görülmüştü. Necef kentinde İranlı bir öğrencide virüs tespit edildiği duyurulmuştu.

Süleymaniye, Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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