Kerkük'te ABD askerleri K1 üssünden çekildi
Irak'ın Kerkük kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin K1 (Keyven) üssünden çekildiği bildirildi.
29.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:58
Irak 'ın Kerkük kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin K1 (Keyven) üssünden çekildiği bildirildi.
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bulundukları K1 askeri üssünden askerlerini çekerek Irak ordusuna devretti. Irak'ta ABD'ye bağlı Musul'un güneyinde bulunan Elgayara üssünü de Irak ordusuna devretmişti. Irak'ta ABD öncülüğünde 9 askeri üs bulunuyor. - KERKÜK
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bulundukları K1 askeri üssünden askerlerini çekerek Irak ordusuna devretti. Irak'ta ABD'ye bağlı Musul'un güneyinde bulunan Elgayara üssünü de Irak ordusuna devretmişti. Irak'ta ABD öncülüğünde 9 askeri üs bulunuyor. - KERKÜK
Kaynak: İHA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kerkük, Irak, Güncel