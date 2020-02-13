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Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi.

13.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:22Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı
'ın kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün batısında yer alan K1 Askeri Üssü'nün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını söyledi.
ABD askerlerinin de bulunduğu üste saldırı sonucu hasar meydana geldiğini belirten Harbiye, olayın ardından güvenlik güçlerinin üssün yakınlarında bir mezarlıkta 10'dan fazla füze atar ele geçirdiğini aktardı.
Harbiye, faillerin bulunması için güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Harbiye, Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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