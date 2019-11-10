Haberler » Güncel » Kerkük'te arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı yakalandı - Haber

Kerkük'te arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad nahiyesinde düzenlenen operasyonda arananlar listesinde yer alan terör örgütü DEAŞ militanı gözaltına alındı.

10.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:46Kerkük'te arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı yakalandı
'ın kentinin güneyindeki Rıyad nahiyesinde düzenlenen operasyonda arananlar listesinde yer alan terör örgütü DEAŞ militanı gözaltına alındı.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanları için maddi destek toplayan kişi tutuklandı." dedi.
Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesine bağlı Rıyad nahiyesinde bir adrese baskın düzenlediklerini aktaran Harbiye, "Yakalanan zanlı, arananlar listesinde yer alıyordu." ifadesini kullandı.
Harbiye, bir süredir zanlının Rıyad nahiyesine bağlı bazı köylerden örgüt militanları için maddi destek toplamasının, bölge halkının dikkatini çektiğini ve bunun üzerine ihbarda bulunduklarını kaydetti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.
Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.

DEAŞ'ın kent merkezleri ve diğer yerleşim alanlarındaki saldırı tehdidinin en aza indirilmesine rağmen örgüt, kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:11 Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı
15:11 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 69'uncu gün
15:10 Atmacalar bu kez özgürlüğe kanat çırptı
15:10 Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda kamerada
15:10 Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
14:28 Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı 1 ölü, 2 yaralı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:12:09