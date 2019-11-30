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Kerkük'te art arda 3 patlama: 17 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde yere döşenen üç bomba eş zamanlı patlatıldı.

30.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:41
'ın kentinde yere döşenen üç bomba eş zamanlı patlatıldı. Patlamalar sonucu 1'i ağır 17 sivil yaralandı.
Irak'ın Kerkük kentinde sivillerin yoğun olarak yaşadığı Ahmet Ağa caddesi, Atlas caddesi ve Domiz semtinde Erreşit köprüsü yakınlarında daha önce yere döşenen bombaların patlaması sonucu 1'i ağır 17 sivil yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle bölgede bulunan araçlar büyük hasar gördü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(Semir Yemenci/İHA)
Kerkük'te art arda 3 patlama: 17 yaralı

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: İHA


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